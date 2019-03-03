Bloco Samby & Junior estreia em SP com pequena legião de fãs

Bloco Samby ENTITY_amp_ENTITYJunior estreia em SP com pequena legião de fãs Crédito: Reprodução/Instagram

No circuito de blocos do centro de São Paulo , o bloco Samby&Junior estreou neste sábado (02) no carnaval fazendo uma homenagem a Sandy e Júnior , tocando grandes hits da dupla, no Largo do Arouche.

Com apelo nostálgico, o trio era puxado por um duo nos vocais e uma bateria, adaptando sucessos dos anos 1990 e 2000 e contando com apoio dos fãs, que cantavam junto com

toda energia.

Novato na festa paulistana, o bloco tinha estrutura simples, o som não dava conta e escutar os vocalistas ficava difícil, mas isso não foi motivo para desanimar os foliões.

No repertório, músicas como Vâmo Pulá, Desperdiçou, Etc... e tal, Cai a Chuva e Vai Ter Que Rebolar ganharam uma roupagem de samba e levaram algumas centenas de jovens adultos de volta para a infância.