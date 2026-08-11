Biometria nas eleições: entenda como funciona a identificação biométrica

As impressões digitais já fazem parte do dia a dia dos brasileiros para desbloquear celulares, acessar aplicativos bancários e confirmar a identidade em diversos serviços. Nas eleições, a biometria também vem ganhando espaço como uma aliada da segurança, permitindo que a Justiça Eleitoral confirme a identidade do eleitor de forma rápida e confiável antes da liberação da urna eletrônica.