Bebê nasce nos escombros e é resgatado na Síria

Um resgate emocionante salvou um bebê que havia acabado de nascer sob os escombros do terremoto que atingiu a Síria - vizinha da Turquia, também atingida pelos tremores que causaram milhares de mortes.
A imagem de um socorrista tirando o bebê do local, sem roupas ou cobertas, foi compartilhada no Twitter pelo jornalista Hoshang Hassan, especialista em assuntos sírios e curdos.
Segundo sites como a CBS, dos EUA, e Mirror, da Inglaterra, a mãe da criança morreu sob os escombros - no entanto, isso não foi informado em um primeiro momento por Hassan. O pai também teria morrido no terremoto, deixando a criança órfã.
O bebê nasceu após a mãe entrar em trabalho de parto nos escombros de Jenderes, na região de Afrin, nordeste da Síria, durante a operação de resgate realizada nesta segunda-feira (6).
A família teria se deslocado de Deir Ezzor para Afrin, regiões que ficam a sete horas de distância uma da outra, por conta dos conflitos que acontecem dentro da Síria.
A região da Turquia e da Síria foi abalada por um terremoto de magnitude 7,8, no início da segunda-feira.
Em uma coletiva de imprensa, o vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, chamou o terremoto de "desastre do século". Mais de 5.000 pessoas já morreram nos dois países, e centenas de prédios foram totalmente destruídos.