Bebê nasce nos escombros e é resgatado na Síria

Um resgate emocionante salvou um bebê que havia acabado de nascer sob os escombros do terremoto que atingiu a Síria - vizinha da Turquia, também atingida pelos tremores que causaram milhares de mortes.

A imagem de um socorrista tirando o bebê do local, sem roupas ou cobertas, foi compartilhada no Twitter pelo jornalista Hoshang Hassan, especialista em assuntos sírios e curdos.

#Afrin #Syria



A baby was born while his mother was being rescued from the rubble as a result of the earthquake that occurred today. pic.twitter.com/SOSuta5LAW — Hoshang Hassan (@HoshangHesen) February 6, 2023

Segundo sites como a CBS, dos EUA, e Mirror, da Inglaterra, a mãe da criança morreu sob os escombros - no entanto, isso não foi informado em um primeiro momento por Hassan. O pai também teria morrido no terremoto, deixando a criança órfã.

O bebê nasceu após a mãe entrar em trabalho de parto nos escombros de Jenderes, na região de Afrin, nordeste da Síria, durante a operação de resgate realizada nesta segunda-feira (6).

A família teria se deslocado de Deir Ezzor para Afrin, regiões que ficam a sete horas de distância uma da outra, por conta dos conflitos que acontecem dentro da Síria.

A região da Turquia e da Síria foi abalada por um terremoto de magnitude 7,8, no início da segunda-feira.