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Tragédia

Bebê é atropelada por carro empurrado pelo pai e morre no RJ

Homem mão teria visto o momento em que a bebê saiu da casa e correu em direção ao carro; ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 16:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2022 às 16:42
Uma menina de 1 ano e 8 meses morreu após ser atropelada por um carro que estava sendo empurrado pelo próprio pai, em Itatiaia (RJ). O homem de 33 anos estava tentando fazer o veículo voltar a funcionar após uma falha mecânica nos arredores da casa da família.
O acidente aconteceu no sábado (3), e foi confirmado à reportagem pela Polícia Civil do Rio, que apura o caso como homicídio culposo na 99ª DP (Itatiaia).
O pai não teria visto o momento em que a bebê saiu da residência e correu em direção ao carro, sendo avisado por um vizinho quando a filha já estava embaixo dele.
A menina chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
O pai da criança e testemunhas foram ouvidos na delegacia, mas a identidade dos envolvidos não foi divulgada.

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