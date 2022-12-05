Bebê é atropelada por carro empurrado pelo pai e morre no RJ

Uma menina de 1 ano e 8 meses morreu após ser atropelada por um carro que estava sendo empurrado pelo próprio pai, em Itatiaia (RJ). O homem de 33 anos estava tentando fazer o veículo voltar a funcionar após uma falha mecânica nos arredores da casa da família.

O acidente aconteceu no sábado (3), e foi confirmado à reportagem pela Polícia Civil do Rio, que apura o caso como homicídio culposo na 99ª DP (Itatiaia).

O pai não teria visto o momento em que a bebê saiu da residência e correu em direção ao carro, sendo avisado por um vizinho quando a filha já estava embaixo dele.

A menina chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.