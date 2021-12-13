Barroso volta a virar alvo de bolsonaristas após decisão sobre passaporte da vacina

Ao Painel o deputado Bibo Nunes (PSL) classificou a decisão como desrespeito aos demais Poderes e disse que o sonho de Barroso é ser ministro da Saúde. "Divina decadência do STF", afirmou.

O relator da PEC do Voto Impresso, Filipe Barros (PSL-PR), atacou nas redes sociais a decisão e disse que além de ativismo judicial se trata da "corrupção da democracia". O parlamentar disse que irá apresentar um projeto de decreto legislativo contra a imposição de Barroso.