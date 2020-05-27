  • Início
  • Brasil
  • Banco do Brasil terá que romper negócios com site acusado de publicar fake news
Decisão

Banco do Brasil terá que romper negócios com site acusado de publicar fake news

Tribunal de Contas da União determinou nesta quarta-feira (27) a suspensão de contratos de anúncio publicitário com página de conteúdo falso
Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 20:05

Fachada do Banco do Brasil - Praia de Camburi - Vitória/ES
A área técnica do Banco do Brasil, da qual faz parte o filho do vice-presidente Hamilton Mourão, Antônio Mourão, considerou excessivo o veto ao site por produção de conteúdo falso Crédito: Ricardo Medeiros
O Tribunal de Contas da União determinou nesta quarta-feira (27) a suspensão de contratos de anúncio publicitário do Banco do Brasil com sites, blogs, portais e redes sociais. A decisão do ministro Bruno Dantas parte de análise feita pelo tribunal de repasses de verba do banco para sites acusados de publicar fake news.
Na semana passada, após pressão nas redes sociais, o Banco do Brasil disse que não anunciaria mais em sites do tipo. Na sequência, após pressão do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), recuou e restabeleceu a publicidade em página acusada de disseminar conteúdo falso
A área técnica do Banco do Brasil, da qual faz parte o filho do vice-presidente Hamilton Mourão, Antônio Mourão, considerou excessivo o veto ao site por produção de conteúdo falso.

Veja Também

Bolsonaro teme que Carlos seja alvo de uma nova ação do inquérito das fake news

PGR pede a suspensão do inquérito da fake news a ministro do STF

Auditores do TCU levantaram que o Banco do Brasil executou cerca de R$ 119 milhões com publicidade na internet, o que abarca polêmico site acusado de publicar notícias falsas.
O ministro Bruno Dantas também autorizou o envio da cópia integral dos autos e todos dados e documentos ao Supremo Tribunal Federal, onde poderão ser incorporados no inquérito de fake news do STF, de relatoria de Alexandre de Moraes.
Nesta quarta (27), Roberto Jefferson, Luciano Hang e ativistas bolsonaristas foram alvo de operação vinculada ao inquérito.
Na reunião ministerial do dia 22 de abril, Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, chamou o TCU de "usina de terror". Com o envio do material para o STF, aumentam as chances de que ele seja incluído no inquérito sobre fake news, como adiantado pelo Painel.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Bolsonaro convoca reunião com ministros para discutir reação ao STF

Entenda: inquérito no STF mira operadores de ataques e aliados de Bolsonaro

Mourão diz que Bolsonaro vê parcialidade em investigações sobre seus familiares

Alvo da PF, Luciano Hang nega fake news contra STF

Enquanto for presidente, vai ter mais, diz Bolsonaro sobre operação da PF

