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Preconceito

Bancada feminista denuncia vereador Fernando Holiday à CPI da Transfobia

Nas redes sociais, a bancada informou que a carta enviada à CPI foi motivada após uma publicação de um material na ferramenta reels do Instagram compartilhado pelo parlamentar municipal

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 11:24

Publicado em 

30 out 2021 às 11:24
Fernando Holiday (Partido Novo) fez críticas a reclamações sobre envolvimento de mulheres trans com lésbicas
Fernando Holiday (Partido Novo) fez críticas a reclamações sobre envolvimento de mulheres trans com lésbicas Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O vereador Fernando Holiday (Novo) foi denunciado nesta sexta-feira, 29, à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Transfobia pela Bancada Feminista, formada pelo mandato coletivo do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo.
Além do camarista, o seu coordenador político, Lucas Pavanato, também foi incluído na denúncia. A medida acusa os dois de propagarem "discurso de ódio" e de associarem a imagem de pessoas transexuais ao estupro

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Nas redes sociais, a bancada informou que a carta enviada à CPI foi motivada após uma publicação de um material na ferramenta reels do Instagram postado pelo coordenador e compartilhado pelo vereador na rede social. "O conteúdo do vídeo mostra Lucas Pavanato à frente de uma notícia de jornal que fala sobre mulheres trans que problematizaram a negativa de mulheres bissexuais e lésbicas em se relacionarem com pessoas trans", inicia.
"O assessor Lucas disserta contra essa situação, dizendo que numa sociedade saudável isso não seria discussão, e que só existem dois sexos biológicos: masculino e feminino; ignorando assim cerca de 2% da população que é intersexo", aponta outro trecho do material de protesto.
Em mais um momento da carta, a Bancada diz que Holiday reforça a opinião do membro de sua equipe ao compartilhar o conteúdo e alega que "além de transfobia ao não reconhecer mulheres trans como do gênero feminino, nos chamando de homens, Lucas ainda associa nossa imagem ao estupro de mulheres, algo absurdo e que foge de qualquer discussão sobre religião ou liberdade de expressão. É puro discurso de ódio", reforça. O vídeo segue disponível nas redes sociais de Pavanato. O vereador Fernando Holiday ainda não se manifestou.
Instalada em setembro deste ano, a CPI da Transfobia visa investigar violência contra pessoas trans e travestis. A Comissão é presidida pela vereadora Erika Hilton (PSOL). O vereador Eduardo Suplicy (PT) é o vice-presidente e a vereadora Cris Monteiro é a relatora.

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