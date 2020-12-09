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Azul disponibiliza sua malha para transporte das vacinas para Covid-19

O grupo de transporte aéreo está em 113 cidades em todo o território nacional e opera modelos da Embraer, Airbus, ATR e Cessna
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 17:42

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 17:42

A Azul Linhas Aéreas e a ASeB  concessionária do Grupo Zurich Airport vão realizar a Experiência Rosa
A Azul Linhas Aéreas e a ASeB  concessionária do Grupo Zurich Airport vão realizar a Experiência Rosa Crédito: Divulgação
A companhia aérea Azul anunciou nesta quarta-feira (9), que está colocando à disposição das autoridades brasileiras o transporte gratuito das vacinas contra a Covid-19 pelo país utilizando sua malha de voos existente. O grupo está em 113 cidades em todo o território nacional e opera modelos da Embraer, Airbus, ATR e Cessna.
"Por meio das operações da Azul Cargo Express, temos a capacidade única de transportar vacinas com segurança e eficiência para cidades e comunidades em todo o país. Estamos colocando à disposição espaços de carga gratuitos em nossa malha de rotas regulares para qualquer autoridade governamental no Brasil", diz John Rodgerson, presidente da Azul.
"Sabemos da importância dessa missão e queremos incentivar todas as empresas de logística e transporte do Brasil a fazerem o mesmo. Agora é a hora de todos trabalharmos juntos e apoiarmos o Brasil", completa Rodgerson, em nota.

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