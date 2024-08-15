Avião de pequeno porte cai em Apiacás, em Mato Grosso; não há sobreviventes

Acidente de avião no Mato Grosso vitima todos os passageiros Crédito: Reprodução

Um avião de pequeno porte caiu nesta quinta-feira, 15, na zona rural de Apiacás, em Mato Grosso, de acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros de Cuiabá, capital do Estado, que fica a 964,2 quilômetros de distância do município onde o acidente ocorreu. Não há sobreviventes.

"A aeronave explodiu na queda, ocorrida em uma área de mata na zona rural, a 80 quilômetros da cidade de Apiacás". Cinco pessoas estavam no avião, segundo informações do G1/MT, contudo, não há sobreviventes". As vítimas são o empresário Arni Alberto Spiering, 70 anos, dois netos dele, um funcionário e o piloto, que foi identificado como Helder de Souza, de 44 anos.

Nas redes sociais, o clube de futebol União Esporte Clube, time de Rondonópolis do qual o idoso já foi presidente, lamentou a morte. "É com profundo pesar que recebemos essa notícia tão triste e trágica para a família, para o nosso clube, para os amigos e para a cidade de Rondonópolis", diz nota de pesar publicada pelo União Esporte Clube.