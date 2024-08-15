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Mais um acidente

Avião de pequeno porte cai em Apiacás, em Mato Grosso; não há sobreviventes

Ainda não há informações precisas sobre o número de ocupantes do avião, contudo, não há sobreviventes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 ago 2024 às 13:57

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 13:57

Acidente de avião no Mato Grosso vitima todos os passageiros
Acidente de avião no Mato Grosso vitima todos os passageiros Crédito: Reprodução
Um avião de pequeno porte caiu nesta quinta-feira, 15, na zona rural de Apiacás, em Mato Grosso, de acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros de Cuiabá, capital do Estado, que fica a 964,2 quilômetros de distância do município onde o acidente ocorreu. Não há sobreviventes.
"A aeronave explodiu na queda, ocorrida em uma área de mata na zona rural, a 80 quilômetros da cidade de Apiacás". Cinco pessoas estavam no avião, segundo informações do G1/MT, contudo, não há sobreviventes". As vítimas são o empresário Arni Alberto Spiering, 70 anos, dois netos dele, um funcionário e o piloto, que foi identificado como Helder de Souza, de 44 anos.
Nas redes sociais, o clube de futebol União Esporte Clube, time de Rondonópolis do qual o idoso já foi presidente, lamentou a morte. "É com profundo pesar que recebemos essa notícia tão triste e trágica para a família, para o nosso clube, para os amigos e para a cidade de Rondonópolis", diz nota de pesar publicada pelo União Esporte Clube.
O Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea Brasileira, foi acionado e enviará uma equipe ao local. A ocorrência é registrada menos de uma semana após a queda de um avião operado pela Voepass, em Vinhedo (SP). Todas as 62 pessoas a bordo morreram.

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