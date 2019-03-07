Avião colide com pássaro e voo é cancelado em Brasília

Para pousar com segurança, o avião precisou sobrevoar a capital federal para “queimar” o combustível Crédito: Reprodução/Internet

Um avião da Latam precisou voltar ao aeroporto de Brasília após um pássaro entrar na turbina da aeronave, na manhã desta quinta-feira (07). A aeronave, que seguia para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, abortou a viagem com cerca de 30 minutos após a decolagem. Antes do pouso, o avião precisou sobrevoar a capital federal para “queimar” o combustível. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Em nota, a Inframerica, administradora do aeroporto, informou que "o voo 3711 pousou com segurança. Equipes de solo da Inframerica, deram todo o suporte para a companhia aérea. Não houve solicitação de pouso de emergência".