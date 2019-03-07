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Susto

Avião colide com pássaro e voo é cancelado em Brasília

Medida foi necessária para garantir a segurança de passageiros após a ave entrar na turbina

Publicado em 07 de Março de 2019 às 18:11

Publicado em 

07 mar 2019 às 18:11
Para pousar com segurança, o avião precisou sobrevoar a capital federal para “queimar” o combustível Crédito: Reprodução/Internet
Um avião da Latam precisou voltar ao aeroporto de Brasília após um pássaro entrar na turbina da aeronave, na manhã desta quinta-feira (07). A aeronave, que seguia para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, abortou a viagem com cerca de 30 minutos após a decolagem. Antes do pouso, o avião precisou sobrevoar a capital federal para “queimar” o combustível. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Em nota, a Inframerica, administradora do aeroporto, informou que "o voo 3711 pousou com segurança. Equipes de solo da Inframerica, deram todo o suporte para a companhia aérea. Não houve solicitação de pouso de emergência".
A Latam disse que o pouso ocorreu normalmente e em segurança e que os passageiros seguiram para o destino final às 09h5. "A companhia reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura", disse a empresa.
> Rachaduras e ferrugem preocupam usuários da ponte de Jacaraípe

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