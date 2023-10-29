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Acidente aéreo

Avião cai e mata 12 pessoas no Acre; um bebê está entre as vítimas

Todos estavam a bordo da aeronave e morreram no local; acidente foi registrado na manhã deste domingo, próximo ao aeroporto de Rio Branco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 out 2023 às 12:57

Publicado em 29 de Outubro de 2023 às 12:57

Doze pessoas morreram após um avião de pequeno porte cair próximo ao aeroporto de Rio Branco, na manhã deste domingo (29). Todos estavam a bordo da aeronave, segundo o governo do Acre. Dez passageiros, sendo nove adultos e um bebê, e dois tripulantes (piloto e copiloto) morreram no local.
A aeronave modelo Caravan caiu logo após a decolagem. O voo era particular, da empresa ART Taxi Aéreo, e tinha como destino o município de Envira, no Amazonas.
Avião cai no Acre
Equipes do Corpo de Bombeiros que ficam baseadas no aeroporto foram acionadas para atender a ocorrência Crédito: Corpo de Bombeiros do Acre/Redes sociais
Equipes do Corpo de Bombeiros que ficam baseadas no aeroporto foram acionadas pelo Centro de Operações Aéreas, além da guarnição do 3º Batalhão, do bairro Rui Lino, o mais próximo do aeroporto, para reduzir os danos do acidente e tentar resgatar vítimas com vida.
Ambulâncias do Samu, viaturas da Polícia Militar e um helicóptero também se deslocaram até o local para auxiliar nas ações de resgate.
As vítimas morreram carbonizadas. As causas do acidente serão investigadas.
O governo do Acre manifestou solidariedade às famílias das vítimas e informou que irá manter uma estrutura de segurança e saúde no local para garantir o resgate dos corpos e evitar novos desastres em decorrência das chamas que se alastraram após o acidente.

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