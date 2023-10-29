Avião cai e mata 12 pessoas no Acre; um bebê está entre as vítimas

Doze pessoas morreram após um avião de pequeno porte cair próximo ao aeroporto de Rio Branco, na manhã deste domingo (29). Todos estavam a bordo da aeronave, segundo o governo do Acre. Dez passageiros, sendo nove adultos e um bebê, e dois tripulantes (piloto e copiloto) morreram no local.

A aeronave modelo Caravan caiu logo após a decolagem. O voo era particular, da empresa ART Taxi Aéreo, e tinha como destino o município de Envira, no Amazonas.

Equipes do Corpo de Bombeiros que ficam baseadas no aeroporto foram acionadas para atender a ocorrência Crédito: Corpo de Bombeiros do Acre/Redes sociais

Equipes do Corpo de Bombeiros que ficam baseadas no aeroporto foram acionadas pelo Centro de Operações Aéreas, além da guarnição do 3º Batalhão, do bairro Rui Lino, o mais próximo do aeroporto, para reduzir os danos do acidente e tentar resgatar vítimas com vida.

Ambulâncias do Samu, viaturas da Polícia Militar e um helicóptero também se deslocaram até o local para auxiliar nas ações de resgate.

As vítimas morreram carbonizadas. As causas do acidente serão investigadas.