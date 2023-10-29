Avião cai e mata 12 pessoas no Acre; um bebê está entre as vítimas

Doze pessoas morreram após um avião de pequeno porte cair próximo ao aeroporto de Rio Branco, na manhã deste domingo (29). Todos estavam a bordo da aeronave, segundo o governo do Acre. Dez passageiros, sendo nove adultos e um bebê, e dois tripulantes (piloto e copiloto) morreram no local.
A aeronave modelo Caravan caiu logo após a decolagem. O voo era particular, da empresa ART Taxi Aéreo, e tinha como destino o município de Envira, no Amazonas.
Equipes do Corpo de Bombeiros que ficam baseadas no aeroporto foram acionadas pelo Centro de Operações Aéreas, além da guarnição do 3º Batalhão, do bairro Rui Lino, o mais próximo do aeroporto, para reduzir os danos do acidente e tentar resgatar vítimas com vida.
Ambulâncias do Samu, viaturas da Polícia Militar e um helicóptero também se deslocaram até o local para auxiliar nas ações de resgate.
As vítimas morreram carbonizadas. As causas do acidente serão investigadas.
O governo do Acre manifestou solidariedade às famílias das vítimas e informou que irá manter uma estrutura de segurança e saúde no local para garantir o resgate dos corpos e evitar novos desastres em decorrência das chamas que se alastraram após o acidente.