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Autoridades de Cuba anunciam retorno de médicos antes do fim do ano

Na última quinta-feira (15), um grupo de 196 médicos cubanos retornou ao país

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 09:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 09:43
Médicos cubanos desembarcam no Brasil Crédito: José Cruz/Arquivo Agência Brasil
Autoridades do governo de Cuba anunciaram que cerca de 8 mil profissionais que atuam no programa no programa "Mais Médicos" e que prestam serviços no Brasil retornarão antes do fim do ano. Representantes dos ministérios de Saúde Pública (Minsap) e do Transporte informaram que há um plano para o regresso "ordenado e seguro" dos médicos, que começará no final da próxima semana e deve terminar em meados de dezembro.
>Bolsonaro: "Tem prefeitura que mandou médico embora para pegar cubano"
Na última quinta-feira (15), um grupo de 196 médicos cubanos retornou ao país. A reação ocorre no momento em que o governo de Cuba anunciou o rompimento da parceria por não aceitar as exigências do presidente eleito Jair Bolsonaro, que questionou a sua preparação e condicionou a presença dos profissionais no Brasil à obrigatoriedade de eles se submeterem à revalidação do título.
>"Tudo que um presidente da República faz, é um ato político"
O vice-ministro do Transporte, Eduardo Rodríguez, disse que os profissionais da área de saúde retornarão por via aérea até o aeroporto internacional José Martí, de Havana, e de lá serão levados para suas casas nas diferentes províncias.
Rodríguez acrescentou que os profissionais terão assegurado o envio de todos os seus pertences, tanto no caso da bagagem quanto de artigos que enviem por meio de entidades operadoras de carga cubana, por via aérea ou marítima. Quando chegarem a Havana, poderão ser retiradas no menor tempo e estarão livres de pagamento de tarifas.
>EUA elogiam Bolsonaro sobre saída de cubanos do Mais Médicos
Após o regresso ao país caribenho, os médicos terão o emprego garantido, assim como a possibilidade de prestar serviços em outras nações onde Cuba tem profissionais da saúde, explicou o diretor da Unidade Central de Cooperação Médica do Minsap, Jorge Delgado Bustillo.
Nota publicada na Agência Cubana de Notícias diz que os voluntários "continuarão dando assistência à população brasileira".
A participação dos médicos cubanos no projeto "Mais Médicos" começou em 2013, no mandato da então presidente Dilma Rousseff, com o objetivo de garantir o atendimento de saúde a comunidades desfavorecidas em favelas e regiões pobres.
*Com informações da Agência Cubana de Notícias (ACN) e Prensa Latina

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