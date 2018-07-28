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Presidência

Ator Marcos Palmeira é mais um cotado para ser vice de Marina

Presidente do Flamengo e economista também são possibilidades para compor chapa

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 01:44

Publicado em 

28 jul 2018 às 01:44
Marcos Palmeira Crédito: Arquivo Pessoal
O ator Marcos Palmeira é o mais novo cotado para ser vice da ex-senadora Marina Silva, que disputa a Presidência pela Rede. O nome do artista passou a ser cogitado para a chapa nos últimos dias, segundo o porta-voz do partido Pedro Ivo Batista, depois que o deputado Miro Teixeira, um dos mais próximos aliados da ex-senadora, decidiu concorrer ao Senado.
— Ele passa a ser uma possibilidade para a vice, mas ele ainda não foi consultado — disse Batista.
O artista é filiado à Rede há alguns anos e sempre foi próximo à Marina, porque também milita pelas causas ambientais.
No início da semana, a presidenciável citou que havia boas "pratas da casa" em seu partido para formar a chapa, depois que as tentativas de alianças se frustraram. Porém, ela mencionou Miro, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e o economista Ricardo Paes de Barros, um dos idealizadores do programa Bolsa Família. E não fez menção ao ator.
— Agora, as três alternativas são o Bandeira, o Paes de Barros e o Marcos Palmeira. Ele sempre foi filiado e dignificaria nossa chapa — disse Batista.
Questionado se haveria algum impedimento contratual com a TV Globo para que Palmeira concorresse, Batista disse que não tinha como comentar essa questão.
Outros integrantes da Rede consultados pelo GLOBO disseram que não tinham conhecimento da cogitação feita pelo colega e nem teriam ouvido Marina comentar sobre a possibilidade de formar chapa com o ator.
 

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