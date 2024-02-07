Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ator da Record desaparece após entrar em carro de desconhecido
No Rio de Janeiro

Ator da Record desaparece após entrar em carro de desconhecido

Edson Caldas Barboza teria entrado no veículo perto de um bar na capital do Rio de Janeiro na última sexta-feira (2)

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 10:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 fev 2024 às 10:39
O ator Edson Caldas Barboza, que participou do elenco de Gênesis, novela da Record, está desaparecido desde a última sexta
O ator Edson Caldas Barboza, que participou do elenco de Gênesis, novela da Record, está desaparecido desde a última sexta Crédito: Reprodução
O ator Edson Caldas Barboza, que participou do elenco de Gênesis, novela da Record, está desaparecido desde a última sexta, 2. A família de Edson reportou o desaparecimento à polícia do Rio de Janeiro.
A última informação obtida pelos familiares é que Edson teria entrado no carro de um desconhecido na frente de um bar na capital fluminense.
A mulher de Edson, Jennyffer Vieira, fez um apelo em suas redes sociais: "Venho mais uma vez pedir ajuda de todos que puderem compartilhar. Já fizemos tudo o que podíamos fazer", escreveu, pedindo para que quem tivesse notícias do paradeiro do ator, entrasse em contato.
O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Sem dar mais detalhes sobre o andamento do caso, eles informaram, em nota:
"A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga o caso. Diligências estão em andamento para localizá-lo".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados