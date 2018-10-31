Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ato contra Bolsonaro termina em confronto em São Paulo
Presidente eleito

Ato contra Bolsonaro termina em confronto em São Paulo

No Rio, manifestantes protestaram no Centro

Publicado em 

31 out 2018 às 09:45

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 09:45

No Rio, também na noite desta terça-feira, houve protesto, onde os integrantes gritavam palavras de ordem contra Bolsonaro Crédito: Reprodução / Centro de Operações Rio
Uma manifestação organizada por movimentos sociais em São Paulo terminou em confronto, na noite desta terça-feira. O ato, realizado na Avenida Paulista, na região central da capital daquele estado, foi em protesto ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). A confusão ocorreu por volta das 22h30, momento em que a maioria dos participantes já havia dispersado.
>ANJ condena ameaça de Bolsonaro ao jornal 'Folha de São Paulo'
Entre outras entidades e sindicatos, estavam entre os organizadores da manifestação a frente Povo Sem Medo e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), conforme informou o G1. Mais cedo, o grupo se reuniu em próximo ao vão livre do Masp e ocuparam um trecho da Avenida Paulista. Os integrantes do ato seguiram pela Rua da Consolação até a Praça Roosevelt.
Na praça, por volta das 22h, após a dispersão da maior parte dos manifestantes, um grupo de pessoas encapuzadas permanecia no local, que contava com a presença de policiais militares. Cerca de meia hora depois, PMs dispararam bombas de efeito moral contra o grupo que continuava na região central de São Paulo, de acordo com o G1.
Uma barricada foi montada no meio da via e uma agência, localizada próximo ao viaduto Jacareí, na República, foi depredada durante o confronto. Não há informações sobre pessoas feridas.
O ato, que foi divulgado em redes sociais, cobrava a manutenção dos valores democráticos, liberdade de manifestação e expressão por conta de declarações feitas pelo presidente eleito a seus opositores.
PROTESTO NO RIO
No Rio, também na noite desta terça-feira, houve protesto, onde os integrantes gritavam palavras de ordem contra Bolsonaro. No ato, que chegou a a provocar interdições de vias no Centro, o grupo pedia a manutenção dos valores democráticos.
Por volta das 21h, os manifestantes passaram pelo sentido Zona Norte da Avenida Presidente Vargas, provocando bloqueios e lentidão no tráfego. A linha 2 do VLT Carioca chegou a ter o serviço interrompido, e a linha 1 operou com intervalos irregulares. O funcionamento do transporte, conforme informou a concessionária, voltou ao normal após o protesto.
O grupo, segundo informou mais cedo o Centro de Operações Rio (COR), da prefeitura, passou por vias como as avenidas Rio Branco e Presidente Antônio Carlos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

eleições 2018 Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados