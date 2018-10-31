Ato contra Bolsonaro termina em confronto em São Paulo

No Rio, também na noite desta terça-feira, houve protesto, onde os integrantes gritavam palavras de ordem contra Bolsonaro Crédito: Reprodução / Centro de Operações Rio

Uma manifestação organizada por movimentos sociais em São Paulo terminou em confronto, na noite desta terça-feira. O ato, realizado na Avenida Paulista, na região central da capital daquele estado, foi em protesto ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). A confusão ocorreu por volta das 22h30, momento em que a maioria dos participantes já havia dispersado.

Entre outras entidades e sindicatos, estavam entre os organizadores da manifestação a frente Povo Sem Medo e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), conforme informou o G1. Mais cedo, o grupo se reuniu em próximo ao vão livre do Masp e ocuparam um trecho da Avenida Paulista. Os integrantes do ato seguiram pela Rua da Consolação até a Praça Roosevelt.

Na praça, por volta das 22h, após a dispersão da maior parte dos manifestantes, um grupo de pessoas encapuzadas permanecia no local, que contava com a presença de policiais militares. Cerca de meia hora depois, PMs dispararam bombas de efeito moral contra o grupo que continuava na região central de São Paulo, de acordo com o G1.

Uma barricada foi montada no meio da via e uma agência, localizada próximo ao viaduto Jacareí, na República, foi depredada durante o confronto. Não há informações sobre pessoas feridas.

O ato, que foi divulgado em redes sociais, cobrava a manutenção dos valores democráticos, liberdade de manifestação e expressão por conta de declarações feitas pelo presidente eleito a seus opositores.

PROTESTO NO RIO

No Rio, também na noite desta terça-feira, houve protesto, onde os integrantes gritavam palavras de ordem contra Bolsonaro. No ato, que chegou a a provocar interdições de vias no Centro, o grupo pedia a manutenção dos valores democráticos.

Por volta das 21h, os manifestantes passaram pelo sentido Zona Norte da Avenida Presidente Vargas, provocando bloqueios e lentidão no tráfego. A linha 2 do VLT Carioca chegou a ter o serviço interrompido, e a linha 1 operou com intervalos irregulares. O funcionamento do transporte, conforme informou a concessionária, voltou ao normal após o protesto.