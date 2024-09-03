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Resposta a bloqueio

Ataque hacker afeta PF e escritório de família de Moraes após bloqueio do X

O grupo que reivindicou ataque disse, nas redes sociais, que ação aconteceu após Moraes determinar bloqueio do X (antigo Twitter), por desobedecer decisões judiciais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 set 2024 às 16:42

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 16:42

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um grupo hacker reivindica nesta terça-feira (3) ataques aos sistemas do STF (Supremo Tribunal Federal), da Polícia Federal, da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e do escritório de advocacia Barci de Moraes, da família do ministro Alexandre de Moraes.
As informações preliminares dos órgãos indicam possível ataque DDoS (negação de serviço), que consiste em emitir milhares de acessos simultâneos a determinados sites para desequilibrar as redes.
O grupo diz nas redes sociais que os ataques cibernéticos começaram após Moraes determinar o bloqueio do X (antigo Twitter), por desobedecer decisões judiciais.
Dois delegados da Polícia Federal ouvidos pela Folha afirmaram que a rede interna da corporação está fora do ar desde o início da tarde desta terça. Sites ligados à PF também não funcionam para o público externo.
O escritório Barci de Moraes está com o site inacessível, e a Anatel relatou o aumento de ataques ao gabinete de Alexandre de Moraes.
Em nota, o STF afirma que o site chegou a ficar fora do ar na sexta-feira (30). "Os sistemas ficaram inoperantes por menos de 10 minutos. A equipe técnica do tribunal agiu rapidamente, retirando os serviços do ar e implantando novas camadas de segurança, de modo que todos os acessos foram normalizados e não houve nenhum prejuízo operacional ao Tribunal", diz.

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