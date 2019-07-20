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Diplomas no exterior

Associação Médica promete ir à Justiça contra revalidação de diplomas

Para eles, a proposta é "ilegal", pois fere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Publicado em 

20 jul 2019 às 19:37

Publicado em 20 de Julho de 2019 às 19:37

ES - Vila Velha - Diplomas de cursos feitos pela coach Fabíola Saquetto Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ
A Associação Médica Brasileira (AMB) promete ir à Justiça contra a proposta do Ministério da Educação (MEC) de autorizar faculdades particulares a participarem do processo de revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior.
Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo nesta quinta (18), o MEC quer que instituições de ensino privadas possam oferecer complementação de disciplinas a médicos formados em universidades estrangeiras que queiram revalidar o diploma no Brasil. Hoje, somente universidades públicas são autorizadas a executar todo o processo.

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