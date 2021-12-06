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Ex-assessor

Assessor demitido do PL após chegada de Bolsonaro criticava governo nas redes

Ele mantém um canal em que aborda temas espinhosos para os bolsonaristas, como o esquema das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o negacionismo do presidente na pandemia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 dez 2021 às 14:56

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 14:56

Porfírio em comentário político de seu canal 'Hora capital'
Porfírio em comentário político de seu canal 'Hora capital' Crédito: Reprodução/ Facebook
Demitido por Valdemar Costa Neto após a filiação de Jair Bolsonaro, o ex-assessor do PL Vladimir Porfírio usava as redes sociais para fazer críticas ao governo federal.
Ele mantém um canal em que aborda temas espinhosos para os bolsonaristas, como o esquema das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o negacionismo do presidente na pandemia.
Em um vídeo de março de 2020, Porfírio afirmou que Bolsonaro politizou a pandemia e fez críticas a ida dele a uma manifestação.
No mês seguinte, o canal do ex-assessor postou um vídeo com uma montagem do presidente cantando uma paródia da música Florentina do cantor Tiririca sobre cloroquina.

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