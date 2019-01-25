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Brumadinho

Argentina presta solidariedade ao Brasil após rompimento de barragem

A nota informa ainda que a expectativa do governo argentino é que as vítimas possam retornar a suas casas e que os feridos se recuperem logo

Publicado em 

25 jan 2019 às 20:34

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 20:34

Rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO
O governo da Argentina se solidarizou com o Brasil em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).
“O governo argentino expressa seu pesar e condolências ao governo e ao povo do Brasil pelas numerosas vítimas fatais que foram provocadas pelo rompimento da barragem de contenção de resíduos da mineradora Vale, em Brumadinho, estado de Minas Gerais”, divulgou, em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Argentina.
A nota informa ainda que a expectativa do governo argentino é que as vítimas possam retornar a suas casas e que os feridos se recuperem logo. O número de pessoas atingidas não foi divulgado. A estimativa do Corpo de Bombeiros é que cerca de 200 pessoas estejam desaparecidas na região.

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