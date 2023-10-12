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Dia da Padroeira

Arcebispo de Aparecida critica aborto e desmatamento em sermão

Dom Orlando Brandes confirmou que mensagem está relacionada ao debate sobre descriminalização do aborto no STF
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 out 2023 às 19:34

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 19:34

O arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, criticou o aborto e o desmatamento durante o seu sermão na missa solene das 9h, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nesta quinta-feira (12). A cerimônia foi realizada no Santuário Nacional de Aparecida, na cidade de mesmo nome, em São Paulo.
"Nossa Senhora Aparecida é a senhora da vida. Por isso, hoje nós dizemos sim à vida, não ao aborto, sim à vida", pregou em sua homilia.
Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida
Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida Crédito: Thiago Leon/Santuário Nacional
Em entrevista coletiva, quando questionado se as menções ao aborto e à justiça poderiam estar relacionadas ao debate sobre descriminalização do aborto no Supremo Tribunal Federal (STF), dom Orlando afirmou que sim. "O direito fundamental da pessoa humana é o direito à vida. Se esse direito à vida não é respeitado, todos os outros caem", respondeu.
O STF começou a julgar em setembro uma ação que tenta descriminalizar o aborto feito por mulheres com até 12 semanas de gestação.
Historicamente, os sermões de Brandes costumam trazer críticas aos problemas enfrentados pelo País. No ano passado, ele havia criticado o "dragão do ódio", o "dragão da mentira" e o "dragão do desemprego e da fome". Em 2021, Brandes defendeu que o Brasil, "para ser pátria amada, não pode ser pátria armada", sem citar o então o presidente Jair Bolsonaro (PL), defensor da facilitação do acesso às armas por parte da população.
Após pregar contra o aborto, dom Orlando pediu "não ao desmatamento, à depredação da mãe terra". "A terceira vocação do povo brasileiro é à vida. À vida ecológica, ao meio ambiente, à Casa Comum. O mundo olha para nós, vamos plantar árvores. Nossa Senhora Aparecida é a Senhora da Vida. Por isso, hoje dizemos: sim à vida, não ao aborto. Sim à vida, não ao desmatamento. Não a essa atitude de depredação da Mãe Terra", discursou.
Dom Orlando pediu ainda aos fiéis que "rezem por favor pela paz na Ucrânia e na Terra Santa e nas periferias de nossas cidades e no mundo inteiro".
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou da cerimônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Brasília, em recuperação de uma cirurgia no quadril. Segundo a assessoria de imprensa do Santuário, cerca de 300 mil pessoas devem passar por Aparecida para acompanhar as sete missas rezadas ao longo do dia.

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