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PGR

Aras quer R$ 51 mi do bunker de Geddel para combater coronavírus

Geddel foi preso preventivamente em julho de 2017, após a Polícia Federal apreender aproximadamente R$ 51 milhões em dinheiro em um apartamento em Salvador

Publicado em 26 de Março de 2020 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 15:49
A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para manter na cadeia o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB), que cumpre pena no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, pela condenação no caso do bunker dos R$ 51 milhões. A PGR também quer que o dinheiro apreendido na operação seja destinado ao combate ao novo coronavírus.
Malas de dinheiro de Geddel
Dinheiro foi apreendido pela PF em apartamento em Salvador Crédito: Reprodução
O procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou que o dinheiro seja destinado para a "aquisição de equipamentos, materiais médicos ou demais ações ou construções voltadas ao combate à pandemia do vírus COVID-19". Os pedidos serão analisados pelo relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin.
Geddel foi preso preventivamente em julho de 2017, após a Polícia Federal apreender aproximadamente R$ 51 milhões em dinheiro em um apartamento em Salvador. Ele foi sentenciado a 14 anos de prisão por suposta associação criminosa e lavagem de dinheiro, pela Segunda Turma do STF.
A defesa do ex-ministro pediu que ele deixasse a cadeia em Salvador por conta do risco de ser infectado com o novo coronavírus. apontando que Geddel é idoso e portador de doenças crônicas.

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