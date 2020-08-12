Aras coloca ex-diretor da Abin em comissão de órgão do Ministério Público

O procurador-geral da República, Augusto Aras, designou Wilson Roberto Trezza, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), para comissão de órgão do Ministério Público.
Trezza, que ficou no comando da Abin durante oito anos, até o afastamento de Dilma Rousseff, atuará como colaborador eventual em Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira (12).
Em nota, a PGR diz que Wilson Roberto Trezza foi nomeado a pedido do conselheiro do CNMP Marcelo Weitzel. O procurador-geral da República assina a portaria na condição de presidente do conselho. ?Como colaborador, não cumprirá expediente, não terá vinculação direta nem receberá salário.?