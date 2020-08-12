Aras coloca ex-diretor da Abin em comissão de órgão do Ministério Público

O procurador-geral da República, Augusto Aras Crédito: Antonio Augusto/Secom /PGR

O procurador-geral da República, Augusto Aras, designou Wilson Roberto Trezza, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), para comissão de órgão do Ministério Público.

Trezza, que ficou no comando da Abin durante oito anos, até o afastamento de Dilma Rousseff, atuará como colaborador eventual em Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira (12).