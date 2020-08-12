Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Aras coloca ex-diretor da Abin em comissão de órgão do Ministério Público
Nomeação publicada

Aras coloca ex-diretor da Abin em comissão de órgão do Ministério Público

O procurador-geral da República, Augusto Aras, designou Wilson Roberto Trezza, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, para comissão de órgão do Ministério Público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 17:17

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 17:17

Augusto Aras
O procurador-geral da República, Augusto Aras Crédito: Antonio Augusto/Secom /PGR
O procurador-geral da República, Augusto Aras, designou Wilson Roberto Trezza, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), para comissão de órgão do Ministério Público.
Trezza, que ficou no comando da Abin durante oito anos, até o afastamento de Dilma Rousseff, atuará como colaborador eventual em Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira (12).
Em nota, a PGR diz que Wilson Roberto Trezza foi nomeado a pedido do conselheiro do CNMP Marcelo Weitzel. O procurador-geral da República assina a portaria na condição de presidente do conselho. ?Como colaborador, não cumprirá expediente, não terá vinculação direta nem receberá salário.?

Veja Também

Governo Bolsonaro vai trocar líder na Câmara por nome do Centrão

PRE-RJ quer Crivella inelegível até 2026 por abusos de poderes

Juíza associa homem negro a grupo criminoso "em razão da sua raça"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados