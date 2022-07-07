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Loteria

Aposta de SC leva prêmio de R$ 52 milhões da Mega-Sena

No próximo concurso, com sorteio no sábado (9), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 jul 2022 às 07:32

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 07:32

Uma aposta feita em Blumenau (SC) acertou as seis dezenas do Concurso 2.498 da Mega-Sena nesta quarta-feira (6) e vai receber R$ 51,8 milhões. O sorteio ocorreu na noite de hoje (6) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 09 - 12 - 26 - 29 - 46 - 47. 
Mega Sena
O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50. Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil
A aposta ganhadora, com seis números, foi feita na Loterica Salto do Norte. A quina teve 88 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 51.135,50 e a quadra teve 7.866 apostas ganhadoras, com prêmios de R$ 817,24.
No próximo concurso, com sorteio no sábado (9), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.
As apostas para os concursos podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. Clientes do banco podem usar o Internet Banking Caixa.  O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

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