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Sorte

Aposta de São Paulo ganha prêmio de R$ 131,5 milhões da Mega-Sena

As seis dezenas do concurso 2.534, foram sorteadas na noite deste sábado (29), no Espaço da Sorte, na capital paulista. Quina teve 176 ganhadores (R$ 53.823,63 para cada)

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 09:38

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 out 2022 às 09:38
Uma aposta feita na cidade de São Paulo acertou o prêmio da faixa principal da Mega-Sena e vai receber R$ 131.566.946,59. As seis dezenas do concurso 2.534, foram sorteadas na noite deste sábado (29), no Espaço da Sorte, na capital paulista.
As dezenas sorteadas são as seguintes: 28 - 36 - 39 - 44 - 56 – 60.
A quina registrou 176 apostas ganhadoras; cada uma vai pagar o prêmio de R$ 53.823,63. A quadra teve 12.797 acertadores, eles vão receber individualmente R$ 1.057,49.
O próximo concurso da Mega-Sena, de número 2.535, vai sortear um prêmio de R$ 43 milhões. O sorteio será realizado na noite de quinta-feira (3) devido ao feriado de Finados, na quarta-feira (2).

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