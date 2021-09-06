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Vacina da Coronavac

Após lote interditado, Prefeitura do Rio diz não haver indicação para revacinar

Segundo a secretaria, 1.206 pessoas foram vacinadas no município com o lote 202108113H no sábado (04); o uso do lote foi suspenso por orientação da Anvisa

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 16:01

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 set 2021 às 16:01
Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
Cachoeiro paralisou a aplicação da segunda dose da Coronavac Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que, até o momento, não recebeu indicação para vacinar novamente as pessoas que receberam dose da Coronavac do lote 202108113H, interditado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por ter sido envasado em uma fábrica chinesa que não passou pelo processo de inspeção da agência.
Segundo a secretaria, 1.206 pessoas foram vacinadas no município com o lote 202108113H no sábado. O uso do lote foi suspenso por orientação da Anvisa e as pessoas com qualquer reação adversa devem procurar a unidade de saúde que aplicou a vacina. A Prefeitura ainda aguarda posicionamento do Ministério da Saúde sobre como proceder.
O lote interditado foi distribuído a municípios do Estado do Rio no fim de semana. Além da capital, as vacinas foram enviadas para cidades da região metropolitana, Centro-Sul, Serrana, Médio Paraíba e Baixada Litorânea. O Instituto Butantan divulgou nota para tranquilizar os vacinados com os lotes suspensos, ressaltando a segurança e a qualidade do imunizante.

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