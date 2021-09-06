Após lote interditado, Prefeitura do Rio diz não haver indicação para revacinar

Segundo a secretaria, 1.206 pessoas foram vacinadas no município com o lote 202108113H no sábado. O uso do lote foi suspenso por orientação da Anvisa e as pessoas com qualquer reação adversa devem procurar a unidade de saúde que aplicou a vacina. A Prefeitura ainda aguarda posicionamento do Ministério da Saúde sobre como proceder.