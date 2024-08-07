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Investigação

Após denúncia no TikTok, policiais civis são presos por corrupção no RJ

A vítima relatou na plataforma que dois policiais civis haviam exigido pagamento para registrar uma ocorrência do roubo de uma moto, após o veículo ter sido recuperado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 ago 2024 às 15:17

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 15:17

A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (7) no Rio de Janeiro
A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (7) Crédito: Reprodução | Polícia Civil
Dois policiais civis foram presos preventivamente na manhã desta quarta-feira (7) por corrupção passiva e falsidade ideológica. Eles são investigados por suspeita de terem exigido R$ 1 mil a uma vítima de roubo para registrar a ocorrência em uma delegacia em São Pedro da Aldeia (RJ).
A investigação começou após vídeo no TikTok em maio deste ano. A vítima relatou na plataforma que dois policiais civis haviam exigido o pagamento para registrar uma ocorrência do roubo de uma moto, após o veículo ter sido recuperado. A vítima disse ainda que chegou a pagar metade do valor cobrado indevidamente pelos agentes. O episódio ocorreu na 125ª DP (São Pedro da Aldeia).
Após repercussão do caso, dono de moto recuperada após roubo foi intimado por um dos agentes suspeitos. Já na delegacia, foi coagido a negar o pagamento de propina em depoimento, segundo a investigação em conjunto entre a Corregedoria da Polícia Civil e o MP.
Os suspeitos foram presos. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça no Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, Búzios e Saquarema.

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