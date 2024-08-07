Após denúncia no TikTok, policiais civis são presos por corrupção no RJ

A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (7) Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Dois policiais civis foram presos preventivamente na manhã desta quarta-feira (7) por corrupção passiva e falsidade ideológica. Eles são investigados por suspeita de terem exigido R$ 1 mil a uma vítima de roubo para registrar a ocorrência em uma delegacia em São Pedro da Aldeia (RJ).

A investigação começou após vídeo no TikTok em maio deste ano. A vítima relatou na plataforma que dois policiais civis haviam exigido o pagamento para registrar uma ocorrência do roubo de uma moto, após o veículo ter sido recuperado. A vítima disse ainda que chegou a pagar metade do valor cobrado indevidamente pelos agentes. O episódio ocorreu na 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

Após repercussão do caso, dono de moto recuperada após roubo foi intimado por um dos agentes suspeitos. Já na delegacia, foi coagido a negar o pagamento de propina em depoimento, segundo a investigação em conjunto entre a Corregedoria da Polícia Civil e o MP.