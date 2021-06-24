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Treinador da seleção

Após criticar organização da Copa América, Tite é multado pela Conmebol

A organização determinou o pagamento de 5 mil dólares. Este valor será debitado automaticamente da quantia que a CBF terá a receber pela participação na Copa América
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jun 2021 às 16:00

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 16:00

Tite, técnico da seleção brasileira
Tite, técnico da seleção brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Após chamar de "inadmissível" a qualidade do campo em que a seleção brasileira sofreu para vencer a Colômbia, por 2 a 1, na noite de quarta-feira, pela fase de grupos da Copa América, o técnico Tite foi multado pela Conmebol por ter feito críticas à organização da competição. No dia 12, antes do início das partidas, o treinador da seleção brasileira afirmou que a competição foi organizada de maneira "atabalhoada".
Nesta quinta-feira, a Conmebol divulgou decisão da Comissão Disciplinar que determina o pagamento de 5 mil dólares (cerca de R$ 24,6 mil). Este valor da multa será debitado automaticamente da quantia que a CBF terá a receber pela participação na Copa América. Não cabe recurso.
Eduardo Gross Brown, presidente da Comissão Disciplinar da Conmebol, disse que "em caso de reiteração de qualquer infração à disciplina esportiva de igual ou similar natureza que ocasionou o presente procedimento será aplicado o disposto no Art. 31 do Código Disciplinar da Conmebol e as consequências que do mesmo possam advir".
Tite ainda foi advertido, assim como Ricardo Gareca, da seleção peruana, José Peseiro, da Venezuela, e Reinaldo Rueda, da Colômbia, por atraso na entrada ou retorno do intervalo para o campo de jogo. Na primeira infração, a Conmebol aplica apenas advertência. Na segunda, está previsto multa de US$ 15 mil.

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