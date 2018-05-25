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Trégua de 15 dias

Após acordo com caminhoneiros, Senado adia votação do PIS/Cofins

Projeto, já aprovado na Câmara, será debatido com mais calma, segundo Eunício

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 01:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 01:07
A previsão anterior era que a proposta fosse analisada na sexta-feira (25) Crédito: Marcos Oliveira | Agência Senado
Após o governo chegar a um acordo com os caminhoneiros, que levará a uma trégua de 15 dias, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), anunciou que foi adiada a votação do projeto que o zera o PIS/Cofins para óleo diesel, aprovado na quarta-feira (24) na Câmara dos Deputados. A previsão anterior era que a proposta fosse analisada na sexta-feira (25). Agora, segundo Eunício, ela será melhor debatida.
"A sessão prevista para amanhã perdeu o objeto. Vamos discutir melhor o projeto do PIS/Cofins. Meu único compromisso foi pautar o PLC 121 que trata do preço do frete, desde que o líder do governo, Romero Jucá, apresente um requerimento de urgência", disse Eunício Oliveira, após a reunião no Palácio do Planalto.
> Governo e caminhoneiros chegam a acordo para trégua de 15 dias
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 121 cria a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas, para promover condições razoáveis aos fretes em todo o território nacional, mediante tabela elaborada semestralmente pelo órgão competente com valores por quilômetro rodado por eixo carregado e conforme a carga.
"Será aberta uma discussão envolvendo Fazenda, Planejamento, Câmara e Senado e caminhoneiros no caso do PIS Cofins", informou a senadora Ana Amélia, que participa da reunião como líder do PP.
 

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