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Datafolha

Apoio à democracia cai entre brasileiros após 1º ano de Bolsonaro

E subiu de 13% para 22% a parcela da população que não vê distinção entre democracia e a ditadura

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 12:20
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Ao final do primeiro do ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro, caiu de 69% para 62% o apoio à democracia pela população brasileira como melhor forma de governo, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (1º).
Em contrapartida, subiu de 13% para 22% a parcela da população que não vê distinção entre democracia e a ditadura, sendo que 65% dos entrevistados disseram nunca ter ouvido falar no Ato Institucional nº 5 (AI-5).
A pesquisa Datafolha foi realizada entre os 5 e 6 de dezembro de 2019 e ouviu 2,948 mil pessoas, em 176 cidades. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para cima ou para baixo. A pesquisa anterior sobre o mesmo tema havia sido realizada na semana do primeiro turno, em outubro de 2018.

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