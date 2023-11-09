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Susto

Aparelho de academia cai sobre aluno durante treino em MG

A vítima não teve ferimentos graves e o proprietário da academia afirmou que não havia nada de errado com o equipamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 nov 2023 às 14:06

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 14:06

Câmeras de segurança de uma academia em Itambacuri (MG) registraram o momento no qual um equipamento cai sobre um aluno que fazia um exercício.
 O momento no qual um equipamento cai sobre um aluno que fazia um exercício foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Câmeras de segurança de uma academia em Itambacuri (MG) registraram o momento no qual um equipamento cai sobre um aluno que fazia um exercício. O aluno fazia um exercício na polia na tarde da terça-feira (7) quando o equipamento pendeu e caiu sobre ele, que estava de costas.
Nas imagens, é possível ver que uma correria é registrada após a queda do aparelho e que um grupo de pessoas consegue reerguer o equipamento em poucos segundos. O aluno recebeu os primeiros socorros, não teve fraturas e ficou "com alguns arranhões", segundo o proprietário da academia, Bruno Nogueira.
Segundo Bruno Nogueira, a própria administração da academia enviou o vídeo para o aluno para que ele entendesse o que aconteceu. As imagens viralizaram em seguida. Ele afirmou que o equipamento foi reinstalado e que as manutenções no local são periódicas.
"O aparelho estava todo OK, mas, pelo movimento, o peso estava vindo muito para a ponta do aparelho, então o aparelho acabou virando um pêndulo. Esses aparelhos são muito pesados, pela angulação do movimento o aparelho acabou virando. Ele teve alguns arranhões, mas nada de grave", disse Breno Nogueira, proprietário da academia, ao UOL.
Na manhã de hoje, o aluno acidentado gravou um vídeo ao lado do proprietário da academia. Ele afirmou que foi ao médico e que não teve ferimentos graves. "Fui ao médico e só estou hoje quieto porque a recomendação médica foi de que eu ficasse quieto até a segunda-feira, mas está tudo ótimo, estou me sentindo super bem. Foi realmente um acidente", disse José Osvaldo, aluno acidentado, em vídeo enviado ao UOL.

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