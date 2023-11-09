Aparelho de academia cai sobre aluno durante treino em MG

O momento no qual um equipamento cai sobre um aluno que fazia um exercício foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Câmeras de segurança de uma academia em Itambacuri (MG) registraram o momento no qual um equipamento cai sobre um aluno que fazia um exercício. O aluno fazia um exercício na polia na tarde da terça-feira (7) quando o equipamento pendeu e caiu sobre ele, que estava de costas.

Nas imagens, é possível ver que uma correria é registrada após a queda do aparelho e que um grupo de pessoas consegue reerguer o equipamento em poucos segundos. O aluno recebeu os primeiros socorros, não teve fraturas e ficou "com alguns arranhões", segundo o proprietário da academia, Bruno Nogueira.

Segundo Bruno Nogueira, a própria administração da academia enviou o vídeo para o aluno para que ele entendesse o que aconteceu. As imagens viralizaram em seguida. Ele afirmou que o equipamento foi reinstalado e que as manutenções no local são periódicas.

"O aparelho estava todo OK, mas, pelo movimento, o peso estava vindo muito para a ponta do aparelho, então o aparelho acabou virando um pêndulo. Esses aparelhos são muito pesados, pela angulação do movimento o aparelho acabou virando. Ele teve alguns arranhões, mas nada de grave", disse Breno Nogueira, proprietário da academia, ao UOL.