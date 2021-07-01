Ao ver foto de coronel Alexandre Martinelli, PM diz acreditar ser "empresário"

O policial Luiz Paulo Dominguetti disse ser possível que o "empresário" que estaria no encontro onde recebeu a oferta de propina seja Alexandre Martinelli Cerqueira, exonerado em janeiro do cargo de subsecretário de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde. O reconhecimento se deu após o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentar uma foto de Martinelli.