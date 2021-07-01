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CPI da Covid

Ao ver foto de coronel Alexandre Martinelli, PM diz acreditar ser "empresário"

Dominguetti afirmou acreditar que ele possa ser o empresário que estava junto do tenente-coronel Marcelo Blanco e do ex-diretor de Logística em Saúde da pasta, Roberto Ferreira Dias

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jul 2021 às 17:35
À mesa, em pronunciamento, representante da empresa Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira
À mesa, em pronunciamento, representante da empresa Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira Crédito: Agência Senado/Edilson Rodrigues
O policial Luiz Paulo Dominguetti disse ser possível que o "empresário" que estaria no encontro onde recebeu a oferta de propina seja Alexandre Martinelli Cerqueira, exonerado em janeiro do cargo de subsecretário de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde. O reconhecimento se deu após o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentar uma foto de Martinelli.
Dominguetti afirmou acreditar que ele possa ser o empresário que estava junto do tenente-coronel Marcelo Blanco e do ex-diretor de Logística em Saúde da pasta, Roberto Ferreira Dias, durante o jantar.
Dominguetti ressalvou, no entanto, que precisaria vê-lo pessoalmente para ter total certeza de que se trataria de Martinelli.

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