Anvisa recebe pedido de uso emergencial de remédios contra a Covid-19

Sede da Anvisa, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu pedido de uso emergencial de um medicamento para pacientes com Covid-19 desenvolvido pela empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticas. O tratamento é uma combinação dos medicamentos biológicos casirivimabe e imdevimabe.

A agência reguladora avaliará a solicitação da autorização para o uso emergencial e temporário de medicamento no prazo de até 30 dias. As primeiras 72 horas serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e verificar se os documentos necessários estão disponíveis.

Para fazer a avaliação, a Anvisa utilizará o relatório técnico emitido pela FDA (agência que regula medicamentos nos Estados Unidos) e os dados apresentados pelo laboratório em reunião de pré-submissão.

Foram entregues 3.626 páginas de dados sobre o medicamento objeto da solicitação nesta quinta-feira (1).

A FDA já concedeu autorização de uso de emergência para esses medicamentos a serem administrados juntos para o tratamento de Covid-19 em pacientes com sintomas leves e moderados.

Segundo a agência americana, a terapia com anticorpos monoclonais pode ajudar os pacientes ambulatoriais a evitar a hospitalização e aliviar a carga no sistema de saúde. Esses medicamentos mostraram redução na hospitalização pela Covid-19.

Os anticorpos monoclonais são proteínas feitas em laboratório que imitam a capacidade do sistema imunológico de combater o vírus.

A Anvisa já aprovou o uso emergencial de um medicamento para ser usado em pacientes de Covid-19, o remdesivir.

O remédio é indicado para pessoas hospitalizadas com quadro de pneumonia e que precisam de suporte de oxigênio, desde que não estejam em ventilação mecânica.