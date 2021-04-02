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Evita a hospitalização

Anvisa recebe pedido de uso emergencial de remédios contra a Covid-19

A agência tem 30 dias para avaliar a solicitação. A FDA, dos Estados Unidos, já aprovou o uso em pessoas com sintomas moderados e leves

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 13:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 abr 2021 às 13:02
Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Sede da Anvisa, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu pedido de uso emergencial de um medicamento para pacientes com Covid-19 desenvolvido pela empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticas. O tratamento é uma combinação dos medicamentos biológicos casirivimabe e imdevimabe.
A agência reguladora avaliará a solicitação da autorização para o uso emergencial e temporário de medicamento no prazo de até 30 dias. As primeiras 72 horas serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e verificar se os documentos necessários estão disponíveis.
Para fazer a avaliação, a Anvisa utilizará o relatório técnico emitido pela FDA (agência que regula medicamentos nos Estados Unidos) e os dados apresentados pelo laboratório em reunião de pré-submissão.
Foram entregues 3.626 páginas de dados sobre o medicamento objeto da solicitação nesta quinta-feira (1).
A FDA já concedeu autorização de uso de emergência para esses medicamentos a serem administrados juntos para o tratamento de Covid-19 em pacientes com sintomas leves e moderados.
Segundo a agência americana, a terapia com anticorpos monoclonais pode ajudar os pacientes ambulatoriais a evitar a hospitalização e aliviar a carga no sistema de saúde. Esses medicamentos mostraram redução na hospitalização pela Covid-19.
Os anticorpos monoclonais são proteínas feitas em laboratório que imitam a capacidade do sistema imunológico de combater o vírus.
A Anvisa já aprovou o uso emergencial de um medicamento para ser usado em pacientes de Covid-19, o remdesivir.
O remédio é indicado para pessoas hospitalizadas com quadro de pneumonia e que precisam de suporte de oxigênio, desde que não estejam em ventilação mecânica.
O medicamento apresentou em estudos benefícios na redução da mortalidade e diminuição da necessidade de ventilação mecânica, além de redução do tempo de internação.

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