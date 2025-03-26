Anvisa propõe venda de maconha medicinal em farmácia de manipulação

BRASÍLIA - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta quarta-feira (26) a abertura de consulta pública sobre mudanças em regras de venda e prescrição de produtos feitos à base de cannabis.

O texto apresentado pelo órgão regulador sugere permitir a comercialização desses medicamentos em farmácias de manipulação.

Texto também autoriza a prescrição dos produtos de cannabis por cirurgiões-dentistas. Crédito: jcomp/Freepik

A agência pretende dar o aval para a manipulação do produto "contendo exclusivamente o fitofármaco CBD", que é o canabidiol, um dos componentes da maconha, desde que com "no mínimo 98% de pureza em base anidra".

Na mesma proposta de nova resolução, a Anvisa sugere permitir o registro no Brasil de medicamentos administrados por via bucal, sublingual, inalatória e dermatológica. A regra atual só aceita a regularização dos fármacos à base de maconha para uso oral e nasal.

O texto também autoriza a prescrição dos produtos de Cannabis por cirurgiões-dentistas.

A resolução sugerida pela Anvisa ficará sob consulta pública durante 60 dias no site da agência. "Durante este período, qualquer interessado poderá fazer contribuições à proposta", afirma o órgão regulador.

A ideia da Anvisa é alterar a resolução de 2019 que aprovou a venda de produtos à base de Cannabis em farmácias. Esse texto estabelece limites de THC (tetrahidrocanabinol), entre outros critérios que devem ser observados para a aprovação dos fármacos no Brasil e a comercialização no varejo.

Além do uso dos produtos regularizados no país, a Anvisa autoriza a importação de medicamentos, óleos e outros derivados da Cannabis que não passam pelo crivo de segurança, qualidade e eficácia da agência.

Nesses casos, que atendem pacientes que conseguem na Justiça o direito ao uso de produtos não disponíveis no Brasil, por exemplo, a importação é autorizada de forma excepcional e para consumo próprio de pessoas cadastradas.

No texto que entrará em consulta pública, a agência também propõe o aval para importar o canabidiol e o produto industrializado a granel para fins de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de insumo farmacêutico e medicamentos.

A agência também sugere permitir publicidade direcionada a médicos e profissionais que prescrevem esses medicamentos.

No Brasil, o uso da cannabis é autorizado somente para fins medicinais, por exemplo em produtos à base de CBD ou THC. O acesso, no entanto, não é simples, e ainda há um número limitado de produtos regularizados pela Anvisa – um medicamento e 36 "produtos de cannabis".