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Saúde

Anvisa aprova venda em farmácias de remédio da Pfizer para tratar Covid

Paxlovid teve o emergencial aprovado no Brasil em março deste ano e é indicado para adultos que não se encontram sob uso de oxigenação, mas correm risco de evoluir para quadros graves
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 nov 2022 às 15:02

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 15:02

Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (21), a venda do medicamento Paxlovid para farmácias e hospitais particulares do país. O medicamento, produzido pela Pfizer, já é incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).
O Paxlovid teve seu uso emergencial aprovado no Brasil em março deste ano. Ele é indicado para adultos que não se encontram sob uso de oxigenação, mas que correm o risco de evoluir para quadros graves de Covid-19.
O remédio é composto de dois antivirais: nirmatrelvir e ritonavir. Ele age na redução da atividade da enzima 3LC, associada a replicação viral do Sars-CoV-2. O resultado é o controle da replicação do vírus nas células humanas.
Segundo a Anvisa, a medida considerou o cenário epidemiológico atual, com a circulação das novas subvariantes da ômicron e o aumento de casos da doença no país.
"O medicamento deve ser dispensado exclusivamente pelo farmacêutico, devendo ser orientado ao usuário que o medicamento é de uso individual e exclusivo ao paciente que passou por avaliação médica e que recebeu a prescrição", disse a agência, em nota.

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