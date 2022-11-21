Anvisa aprova venda em farmácias de remédio da Pfizer para tratar Covid

Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (21), a venda do medicamento Paxlovid para farmácias e hospitais particulares do país. O medicamento, produzido pela Pfizer, já é incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O Paxlovid teve seu uso emergencial aprovado no Brasil em março deste ano. Ele é indicado para adultos que não se encontram sob uso de oxigenação, mas que correm o risco de evoluir para quadros graves de Covid-19.

O remédio é composto de dois antivirais: nirmatrelvir e ritonavir. Ele age na redução da atividade da enzima 3LC, associada a replicação viral do Sars-CoV-2. O resultado é o controle da replicação do vírus nas células humanas.

Segundo a Anvisa, a medida considerou o cenário epidemiológico atual, com a circulação das novas subvariantes da ômicron e o aumento de casos da doença no país.