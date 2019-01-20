Aniversário de São Paulo terá programação com diversidade de ritmos

São Paulo - Prédios (Agência Brasil/Arquivo) Crédito: Arquivo/Agência Brasil/Antonio Milena

São Paulo completa 465 anos na próxima sexta-feira (25). Para celebrar a data, que é feriado municipal, a prefeitura promoverá shows de diversos gêneros musicais no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista, a partir das 12h. Grupos de funk, gospel, samba, rap, pop, MPB, punk e rock’n roll vão se revezar até a meia-noite no palco. A região também será tomada por festas de coletivos urbanos e intervenções culturais. A programação contará ainda com atividades descentralizadas nas casas de cultura, centros culturais e no Teatro Flávio Império.

“A ideia é contemplar atividades para toda a família e público de todas as idades”, destacou a prefeitura em nota. As apresentações começam com o projeto RC na Veia, criado por Dudu Braga , filho do cantor Roberto Carlos , para homenagear o pai. O show com música da jovem guarda recebe como convidada a cantora Wanderléa. Em seguida, o grupo de rap gospel Ao Cubo se apresenta às 14h ao lado dos sambistas do Art Popular.

Às 16h, a festa continua com show do sambista Paulinho da Viola, que cantará ao lado da filha Beatriz Rabello, além de Fabiana Cozza e Rodrigo Campos. Canções como Coração leviano, Dança da solidão, Timoneiro e Foi um rio que passou em minha vida farão parte da apresentação. Às 18h30, sucessos do grupo de rock Charlie Brown Jr. serão relembrados no show Tamo Aí na Atividade apresenta Charlie Brown Jr, com apresentação de estrelas do rock nacional como Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Di Ferrero, Digão (Raimundos), Supla e Panda (La Raza).

Às 20h30, o rap nacional será representado por Rael e Rashid, acompanhados por Pabllo Vittar. O encerramento, às 23h, será com a cantora Ludmilla, que apresentará sucessos de funk, como o mais recente Din din din.

COLETIVOS URBANOS

Em três palcos adjacentes, a partir das 14h, o público poderá conferir o som de festas produzidas por coletivos urbanos de São Paulo. Para os amantes de música black, um dos palcos reunirá DJ Donna, Discopedia convida Seu Osvaldo e Batekoo convida KL Jay. Quem prefere música eletrônica, deve conferir as apresentações de Gop Tun, Millos & Trepanado, ODD e Mamba Negra. E a música brasileira estará representada no palco que concentra as festas Primavera, te amo; Santo Fort; Pilantragi; Prato do dia e Desculpa qualquer coisa.

A Rua XV de Novembro recebe o palco Músicos do Futuro, com o discotecagem de Leandro Pardí, além de shows de forró com o grupo Caiana, música gospel com Érika Morise, o reggae de Alma Djem e o grupo Inovasamba. A região central terá ainda um concerto na Praça das Artes, com Diego Carneiro, violoncelista e diretor de Orquestra Equatoriana de Trajetória Internacional. Ele interpreta as famosas danças da Suíte de Bach e as Bachianas Villa-Lobos.

ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS

Na zona norte, o Centro Cultural da Juventude recebe a banda de hardcore Dead Fish, que se apresenta com Deb Babilônia às 18h. Na zona leste, no Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes, o público-alvo são as crianças, com atrações circenses. Às 18h, ocorrerá o show do grupo Sampa Crew. Na Casa de Cultura do Butantã, na zona sul, às 15h, o show do Clube do Balanço com participação de Janayna Pereira e homenagens a artistas que embalaram sua vida e carreira.