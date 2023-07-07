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Briga de palhaços

Animadores vestidos de Patati e Patatá trocam socos em Santa Catarina

Agressões teriam acontecido durante uma apresentação da Carreta da Alegria Mega Mix; outros animadores teriam tentado apartar a briga

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 07:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2023 às 07:39
Animadores vestidos de Patati e Patatá trocam socos em cidade de SC
Animadores vestidos de Patati e Patatá trocam socos em cidade de SC Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Vestidos com figurinos da dupla de palhaços Patati e Patatá, dois homens trocaram socos na noite da última quinta-feira (5) durante uma apresentação de rua em Ituporanga, Santa Catarina. O momento da briga foi registrado e as imagens compartilhadas nas redes sociais, que logo viralizaram.
No vídeo, é possível ver que na hora da apresentação da Carreta da Alegria Mega Mix por uma das ruas do centro, dois homens fantasiados dos famosos palhaços começam a brigar, trocando socos no meio da rua. A fantasia da cabeça de um deles é arrancada com a força dos golpes.
A situação chamou a atenção de outros integrantes, que tentaram apartar a confusão. Também é possível ouvir gritos de pessoas ao fundo.
O motivo das agressões não foi divulgado, mas a Carreta da Alegria Mega Mix, responsável pelos palhaços dançarinos, afirmou que "providências já foram tomadas", por meio de nota:
"Tendo em vista o ocorrido na noite de 05/07/2023, informamos que lamentamos profundamente o ocorrido. Prezamos sempre levar alegria e diversão a todos, com responsabilidade e segurança. É uma situação chata e indesejada. Acreditamos que cada qual deva ser responsabilizado por seus atos, razão pela qual providências já foram tomadas. No mais, pedimos sinceras desculpas a todos, bem como agradecemos pela compreensão".

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