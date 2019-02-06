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Fiscalização

Aneel vai fiscalizar mais de 300 barragens de hidrelétricas

Ao todo, serão fiscalizadas usinas em 18 estados e no Distrito Federal

Publicado em 

06 fev 2019 às 20:30

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 20:30

A Usina Hidrelétrica de Sobradinho tem capacidade total de 1050 megawatts, mas com a falta de água só tem sido possível gerar cerca de 160 megawatts Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai mobilizar uma força-tarefa para fiscalizar barragens de 142 usinas hidrelétricas até maio. Serão fiscalizadas usinas em 18 estados e no Distrito Federal. Após o fim dessa primeira etapa, o órgão vai continuar fiscalizando barragens de usinas com o objetivo de visitar, presencialmente, 355 unidades até o fim do ano.
O anúncio foi feito pela assessoria da Presidência da República e pelo Porta-Voz, Otávio do Rêgo Barros. Serão fiscalizadas barragens cuja área afetada no caso de um rompimento traga um dano potencialmente alto. “Serão 142 [barragens] inicialmente. Até o final do ano se alonga além de 300 barragens. É uma ação do Ministério das Minas e Energia e da Aneel”, disse Rêgo Barros.
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BRUMADINHO
 
Em nota, o governo informou que o monitoramento realizado na usina termelétrica de Igarapé não constatou “deposição significativa de sedimentos no reservatório de captação”. A usina fica a 53 quilômetros da barragem da Mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, que se rompeu.
Já a Usina Hidrelétrica de Retiro Baixo, no Rio Paraopeba, não apresentou alterações “no aspecto visual e na qualidade da água”, nem na flora e fauna locais. A usina está localizada a 200 quilômetros (km) do local do rompimento da barragem.
Desde o rompimento da barragem, a operação da usina foi paralisada. A hidrelétrica de Retiro Baixo tem potência instalada de 82 Megawatts (MW) e está localizada entre os municípios mineiros de Curvelo e Pompeu, no baixo curso do Rio Paraopeba, afluente do Rio São Francisco.

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