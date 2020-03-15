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Coronavírus

American Airlines suspende todos os voos para o Brasil

Medida entra em vigor nesta segunda (16). Os clientes poderão remarcar passagens ou pedir reembolso

Publicado em 15 de Março de 2020 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 11:28
American Airlines suspende voos devido ao coronavírus. Crédito: American Airlines
Em decorrência da crise provocada pelo novo coronavírus, com a queda brusca na demanda e restrições impostas por governos, a American Airlines anunciou a suspensão temporária de 75% dos voos internacionais de longa distância, inclusive todas as rotas para o Brasil. A medida entra em vigor a partir desta segunda-feira (16). As informações são do jornal O Globo.
Em comunicado divulgado na noite deste sábado (14), a companhia informou que estão suspensos os voos de Nova York e Miami para o Rio de Janeiro; de Dallas, Nova York e Miami para São Paulo, e de Miami para Brasília e Manaus, até o dia 6 de maio. 
Na rota Dallas-São Paulo a suspensão vale até o dia 3 de junho. A outra rota operada pela companhia, entre São Paulo e Los Angeles, já havia sido suspensa na sexta-feira. A retomada será apenas em 24 de outubro.
A American Airlines informa que consumidores que já tiverem passagens reservadas serão contatadas pela empresa. Em caso de bilhetes comprados por meio de agências, o contato será intermediado por elas. Os passageiros poderão remarcar a passagem ou requisitar o reembolso dos valores.
Segundo a companhia, entre os voos internacionais de longa distância serão mantidos apenas um voo diário de Dallas para Londres, um voo diário de Miami para Londres, e três voos semanais de Dallas para Tóquio. 
Voos internacionais mais curtos, para Canadá, México, Caribe, América Central e alguns países do norte da América do Sul serão mantidos.

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