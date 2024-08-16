Aluno de 5 anos morre após ser atingido por brinquedo em colégio de SP

Um aluno de cinco anos morreu após ser atingido por um brinquedo durante um evento na escola em que ele estudava, no bairro América, em Barretos (SP). A criança participava da festa de aniversário de um colega na área social da escola. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi atingido por uma "casinha" de um brinquedo, por volta das 17h da quinta-feira (15).
Arthur foi socorrido e levado para a Santa Casa da região, onde seu óbito foi constatado. A criança foi enterrada na manhã desta sexta-feira (16). O avô da vítima compareceu à delegacia no mesmo dia e fez o boletim de ocorrência. Exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal.
O caso ocorreu no Colégio Plus. Em nota, a instituição particular lamentou a morte de Arthur e afirmou que ele foi "prontamente atendido no local". "Toda a comunidade do Colégio Plus está em orações neste momento de luto e tristeza. Lamentamos profundamente o falecimento de nosso amado aluno Arthur do Infantil 5, que, apesar de ter sido prontamente atendido na escola e na Santa Casa, infelizmente não resistiu", diz nota publica pelo colégio.
A escola decretou luto oficial por três dias. "A direção, coordenação, professores e colegas se solidarizam com os pais, demais familiares e amigos de nosso querido Arthur". O caso foi registrado como morte suspeita - acidental, na Delegacia Seccional de Barretos.