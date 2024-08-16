  • Início
  • Brasil
  • Aluno de 5 anos morre após ser atingido por brinquedo em colégio de SP
Tragédia

Aluno de 5 anos morre após ser atingido por brinquedo em colégio de SP

A criança participava da festa de aniversário de um colega na área social da escola. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi atingido por uma "casinha" de um brinquedo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2024 às 16:50

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 16:50

A criança participava da festa de aniversário de um colega na área social da escola
A criança participava da festa de aniversário de um colega na área social da escola Crédito: Reprodução/Colégio Plus
Um aluno de cinco anos morreu após ser atingido por um brinquedo durante um evento na escola em que ele estudava, no bairro América, em Barretos (SP). A criança participava da festa de aniversário de um colega na área social da escola. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi atingido por uma "casinha" de um brinquedo, por volta das 17h da quinta-feira (15).
Arthur foi socorrido e levado para a Santa Casa da região, onde seu óbito foi constatado. A criança foi enterrada na manhã desta sexta-feira (16). O avô da vítima compareceu à delegacia no mesmo dia e fez o boletim de ocorrência. Exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal.
O caso ocorreu no Colégio Plus. Em nota, a instituição particular lamentou a morte de Arthur e afirmou que ele foi "prontamente atendido no local". "Toda a comunidade do Colégio Plus está em orações neste momento de luto e tristeza. Lamentamos profundamente o falecimento de nosso amado aluno Arthur do Infantil 5, que, apesar de ter sido prontamente atendido na escola e na Santa Casa, infelizmente não resistiu", diz nota publica pelo colégio.
A escola decretou luto oficial por três dias. "A direção, coordenação, professores e colegas se solidarizam com os pais, demais familiares e amigos de nosso querido Arthur". O caso foi registrado como morte suspeita - acidental, na Delegacia Seccional de Barretos.

