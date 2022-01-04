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Política

Aliança de PDT e PSOL em torno de Boulos em SP teria apoio contido a Ciro

O PSOL trabalha com as possibilidades de uma candidatura própria ou apoiar Lula (PT) na campanha presidencial para as eleições de 2022
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jan 2022 às 08:33

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 08:33

Guilherme Boulos
Aliança de PDT e PSOL em torno de Boulos em São Paulo teria apoio contido a Ciro Crédito: Ian Maenfeld/Folhapress
No avanço das tratativas entre PDT e PSOL em torno de Guilherme Boulos para o governo de São Paulo, revelado pelo jornal Folha de S.Paulo, os dois lados dizem que, caso a aliança se concretize, a relação de apoio a Ciro Gomes deverá ser contida, com algumas aparições conjuntas, ou, ao menos, um pacto de não agressão, para evitar constrangimentos.
O PSOL trabalha com duas opções nas eleições de 2022: uma candidatura própria ou apoiar Lula (PT), o que já foi colocado ao PDT em mais de uma ocasião, sem que houvesse atritos.
Juliano Medeiros, presidente do PSOL, afirma que "a candidatura de Ciro será tratada com o máximo respeito" caso o acordo se concretize.
Carlos Lupi, presidente do PDT, esboçou ter compreensão similar ao falar sobre o tema com a Folha de S.Paulo no domingo (2). "Boulos receberia o Ciro, fazendo a praxe de candidato a governador, e faria a campanha de quem quisesse, no caso, também a do Lula", disse.

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