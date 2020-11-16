Alexandre Kalil é reeleito em Belo Horizonte com 63,36% dos votos

Kalil foi eleito prefeito de Belo Horizonte no 1º turno Crédito: Folhapress

Com 100% das seções apuradas, o candidato do PSD à prefeitura de Belo Horizonte (MG), Alexandre Kalil, foi reeleito no primeiro turno com 63,36% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato do PRTB, Bruno Engler, com 9,95% dos votos.

O candidato do Cidadania, João Vitor Xavier, em terceiro lugar, tem 9,22% dos votos válidos. Em seguida, estão a candidata pelo PSOL, Áurea Carolina, com 8,33%, e o candidato do Novo, Rodrigo Paiva, com 3,63%. (Nicholas Shores). A eleição em Belo Horizonte teve 28,34% de abstenção, 4,25% votos brancos e 6,86% votos nulos.

Em sua conta oficial no Twitter, Kalil agradeceu seus eleitores de forma sucinta. "Obrigado, Belo Horizonte", postou o atual prefeito da Capital Mineira, que agora terá mais quatro anos à frente do executivo municipal.

Obrigado, Belo Horizonte. — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) November 16, 2020