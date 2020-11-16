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Eleições 2020

Alexandre Kalil é reeleito em Belo Horizonte com 63,36% dos votos

Alexandre Kalil tem 61 anos, e é empresário. Ele se popularizou em Minas Gerais quando foi presidente do Atlético-MG
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 02:30

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 02:30

Kalil foi eleito prefeito de Belo Horizonte no 1º turno
Kalil foi eleito prefeito de Belo Horizonte no 1º turno Crédito: Folhapress
Com 100% das seções apuradas, o candidato do PSD à prefeitura de Belo Horizonte (MG), Alexandre Kalil, foi reeleito no primeiro turno com 63,36% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato do PRTB, Bruno Engler, com 9,95% dos votos.
O candidato do Cidadania, João Vitor Xavier, em terceiro lugar, tem 9,22% dos votos válidos. Em seguida, estão a candidata pelo PSOL, Áurea Carolina, com 8,33%, e o candidato do Novo, Rodrigo Paiva, com 3,63%. (Nicholas Shores). A eleição em Belo Horizonte teve 28,34% de abstenção, 4,25% votos brancos e 6,86% votos nulos.
Em sua conta oficial no Twitter, Kalil agradeceu seus eleitores de forma sucinta. "Obrigado, Belo Horizonte", postou o atual prefeito da Capital Mineira, que agora terá mais quatro anos à frente do executivo municipal.
Alexandre Kalil tem 61 anos, é empresário e tem ensino superior incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 3.689.634,19 e ganhou fama em Minas Gerais quando foi presidente do Atlético-MG. O vice da chapa é Fuad Noman, do PSD, de 73 anos.

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