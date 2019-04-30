Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Aeroporto Santos Dumont deve ter pista principal fechada para obras
Rio de Janeiro

Aeroporto Santos Dumont deve ter pista principal fechada para obras

A informação foi confirmada à reportagem pela empresa, que apontou estar realizando estudos para viabilizar obras de manutenção necessárias no local

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 17:41

Publicado em 

30 abr 2019 às 17:41
Aviões em Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/A Gazeta | Arquivo
O aeroporto Santos Dumont deve ser parcialmente fechado para que a Infraero realize reforma de manutenção no asfalto da pista principal.
A informação foi confirmada à reportagem pela empresa, que apontou estar realizando estudos para viabilizar obras de manutenção necessárias no local.
"Para isso, [a Infraero] tem mantido diálogo com companhias aéreas, juntamente com a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), concessionários do aeroporto e outros envolvidos", disse a empresa.
A reforma deve acontecer no segundo semestre de 2019, a partir do mês de agosto. A empresa não respondeu quando as obras vão começar exatamente ou quanto tempo vão durar. "Tais obras fazem parte de um ciclo de manutenção permanente nos sítios aeroportuários. Reitera-se, portanto, que a segurança operacional e dos passageiros é prioridade máxima para a Infraero em todas as atividades que executa", continuou, em nota enviada à reportagem.
A empresa pública federal está buscando alternativas para que as companhias possam continuar operando no aeroporto, bem como concessionários que operam no Santos Dumont. "E também para que os passageiros possam continuar usufruindo de um aeroporto que oferece toda a segurança para a operação de aeronaves, além de altos níveis de comodidade e conveniência", afirmou a Infraero.
Com isso, a tendência é que, enquanto durar a reforma, parte dos voos previstos para o Santos Dumont sejam transferidos para o Galeão, e apenas aeronaves menores ou com menos combustíveis sigam operando na pista auxiliar.
O Santos Dumont é um dos dez mais movimentados aeroportos domésticos do Brasil e fica na zona sul do Rio de Janeiro, próximo ao centro da cidade e em localização privilegiada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aeroporto Política Rio de Janeiro santos dumont
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados