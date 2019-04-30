Aeroporto Santos Dumont deve ter pista principal fechada para obras

Aviões em Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/A Gazeta | Arquivo

O aeroporto Santos Dumont deve ser parcialmente fechado para que a Infraero realize reforma de manutenção no asfalto da pista principal.

A informação foi confirmada à reportagem pela empresa, que apontou estar realizando estudos para viabilizar obras de manutenção necessárias no local.

"Para isso, [a Infraero] tem mantido diálogo com companhias aéreas, juntamente com a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) , Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), concessionários do aeroporto e outros envolvidos", disse a empresa.

A reforma deve acontecer no segundo semestre de 2019, a partir do mês de agosto. A empresa não respondeu quando as obras vão começar exatamente ou quanto tempo vão durar. "Tais obras fazem parte de um ciclo de manutenção permanente nos sítios aeroportuários. Reitera-se, portanto, que a segurança operacional e dos passageiros é prioridade máxima para a Infraero em todas as atividades que executa", continuou, em nota enviada à reportagem.

A empresa pública federal está buscando alternativas para que as companhias possam continuar operando no aeroporto, bem como concessionários que operam no Santos Dumont. "E também para que os passageiros possam continuar usufruindo de um aeroporto que oferece toda a segurança para a operação de aeronaves, além de altos níveis de comodidade e conveniência", afirmou a Infraero.

Com isso, a tendência é que, enquanto durar a reforma, parte dos voos previstos para o Santos Dumont sejam transferidos para o Galeão , e apenas aeronaves menores ou com menos combustíveis sigam operando na pista auxiliar.