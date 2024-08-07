Aeronave do PCC é apreendida em operação contra lavagem de dinheiro

O avião do PCC foi encontrado em um pátio no Campo de Marte, em Santana, zona norte de São Paulo Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma aeronave a serviço do PCC foi apreendida nesta quarta-feira (7) em São Paulo em uma operação da Polícia Civil desencadeada após uma investigação envolvendo uma série de crimes atribuídos a suspeitos de integrar a facção criminosa, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e falsidade ideológica.

O avião do PCC foi encontrado em um pátio no Campo de Marte, em Santana, zona norte de São Paulo. A apreensão ocorreu em meio ao cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara De Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem De Bens e Valores da Capital.

A aeronave estaria sendo usada a serviço do tráfico de drogas, segundo a investigação. Ainda de acordo com a polícia, o avião pertence a uma empresa de fachada. O caso está sendo investigado pelo 30º DP (Tatuapé).