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São Paulo

Aeronave do PCC é apreendida em operação contra lavagem de dinheiro

A aeronave estaria sendo usada a serviço do tráfico de drogas e pertence a uma empresa de fachada, segundo a investigação. O caso segue sendo investigado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 ago 2024 às 17:53

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 17:53

O avião do PCC foi encontrado em um pátio no Campo de Marte, em Santana, zona norte de São Paulo
O avião do PCC foi encontrado em um pátio no Campo de Marte, em Santana, zona norte de São Paulo Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma aeronave a serviço do PCC foi apreendida nesta quarta-feira (7) em São Paulo em uma operação da Polícia Civil desencadeada após uma investigação envolvendo uma série de crimes atribuídos a suspeitos de integrar a facção criminosa, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e falsidade ideológica.
O avião do PCC foi encontrado em um pátio no Campo de Marte, em Santana, zona norte de São Paulo. A apreensão ocorreu em meio ao cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara De Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem De Bens e Valores da Capital.
A aeronave estaria sendo usada a serviço do tráfico de drogas, segundo a investigação. Ainda de acordo com a polícia, o avião pertence a uma empresa de fachada. O caso está sendo investigado pelo 30º DP (Tatuapé). 
A Polícia Civil tenta identificar o paradeiro de outras duas aeronaves supostamente a serviço da facção criminosa paulista. A investigação identificou empresas de fachada em nomes de "laranjas" supostamente ligadas ao PCC para ocultar dinheiro obtido pelo tráfico. As investigações tiveram início em abril de 2023.

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