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"questões de foro íntimo"

Advogado deixa defesa de Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro

Em nota, ele diz que saiu do caso por 'motivos de foro íntimo' e reafirma a inocência do ex-cliente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 11:36

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 11:36

Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução
O advogado Paulo Klein, que representava Fabrício Queiroz, deixou o caso na quinta-feira (19), um dia depois do ex-assessor parlamentar ser alvo de buscas e apreensões no inquérito que apura suposto esquema de "rachadinhas" no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele alegou "questões de foro íntimo" para abandonar a causa.
Ao jornal O Estado de S. Paulo, Klein repetiu o motivo da saída, mas não quis dar detalhes. O advogado assumiu a defesa da família Queiroz no dia 18 de dezembro do ano passado, 12 dias após a revelação da investigação pela reportagem.
Mais cedo, Klein afirmou que o Ministério Público "distorce" os repasses de R$ 2 milhões registrados na conta de Queiroz.

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Segundo a Promotoria, o ex-assessor teria recebido R$ 2.062.360,52 por meio de 483 depósitos feitos por assessores subordinados ou indicados por Flávio Bolsonaro.
"Se contextualizarmos os fatos, os referidos valores foram recebidos ao longo de 10 anos, repita-se, 10 anos, sendo que na sua quase totalidade fruto dos rendimentos da própria família que, como dito, centralizava seus pagamentos na conta do sr. Fabrício", diz a nota enviada pela manhã pelo advogado.
Queiroz foi um dos alvos de operação de busca e apreensão decretada pelo juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau no inquérito. Segundo a Promotoria, Queiroz recebia parcelas do salário de servidores indicados pelo deputado por meio de depósitos bancários. Em seguida, realizava saques para repassar os valores.
A família Queiroz integra o grupo de 12 servidores que teria recebido cerca de R$ 6,1 milhões da Assembleia Legislativa do Rio e repassado ao menos R$ 1,8 milhões para a conta do ex-assessor de Flávio e sacado cerca de R$ 2,9 milhões em espécie para entrega em mãos, apontou o Ministério Público. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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