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Julgamento

Advogado de Lula pede mais tempo para defesa e desembargadores negam

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), julga na manhã desta quarta-feira (27), a condenação do petista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 12:18

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 12:18

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
Cristiano Zanin, defensor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da SIlva, é o primeiro advogado a fazer sua sustentação oral na sessão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que julga na manhã desta quarta-feira (27), a condenação do petista no caso do sítio de Atibaia (SP) - no qual ele foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão em primeiro grau em fevereiro.
Zanin, antes de iniciar sua defesa, pediu tempo maior que os 15 minutos dada aos defensores e ao Ministério Público Federal, por alegar que foi atacado pelo procurador regional da República Maurício Gotardo Gerum, em sua manifestação. O procurador da Lava Jato acusou a defesa de Lula de excesso de recursos para tentar levar o processo a prescrição.
Os desembargadores João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato, Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente da 8ª Turma, e Leandro Paulsen, negaram o tempo extra e afirmaram que Gerum não atacou nem tentou censurar a defesa, como alegou Zanin.

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Ao contrário do primeiro julgamento de Lula no TRF-4, Corte de apelação da Lava Jato, em janeiro de 2018, quando o ex-presidente foi condenado em segundo grau no caso do triplex do Guarujá (SP), a movimentação é tranquila nesta quarta-feira. Desde as 9h, os desembargadores do Tribunal estão julgando recurso da ação na qual Lula foi condenado em primeira instância, pela juíza Gabriela Hardt, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
O esquema de segurança reforçado no entorno do prédio-sede do Tribunal foi mantido, mas não havia manifestações de apoiadores do petista. A chuva que cai sobre a capital gaúcha também atrapalhou aglomerações na área.
Na sala de imprensa o movimento também é reduzido. Cerca de 20 jornalistas acompanham a sessão de um telão. Em 2018, jornalistas de outros países lotaram as dependências da Corte.

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