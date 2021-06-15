Advogada de Bolsonaro tem perfil desativado sem explicações no Instagram

Advogada de Bolsonaro, a advogada Karina Kufa Crédito: Reprodução/Instagram

Kufa tem cerca de 18 mil seguidores. "Muito estranho!!!! A conta tinha apenas postagens pessoais e de conteúdo jurídico (repost do escritório", escreveu Kufa no Twitter.

Uma imagem da tela publicada por Kufa mostra mensagem do Instagram que diz "sua conta foi desativada. Siga as próximas etapas dentro de 30 dias para poder solicitar uma análise."

A conta foi reativada no começo da tarde desta terça-feira (15). Em nota, a assessoria de imprensa do Instagram disse que não comentaria o ocorrido.