Advogada de Bolsonaro tem perfil desativado sem explicações no Instagram

A advogada Karina Kufa, que representa o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Tribunal Superior Eleitoral, teve sua conta no Instagram desativada sem explicações por parte da rede social.
Kufa tem cerca de 18 mil seguidores. "Muito estranho!!!! A conta tinha apenas postagens pessoais e de conteúdo jurídico (repost do escritório", escreveu Kufa no Twitter.
Uma imagem da tela publicada por Kufa mostra mensagem do Instagram que diz "sua conta foi desativada. Siga as próximas etapas dentro de 30 dias para poder solicitar uma análise."
A conta foi reativada no começo da tarde desta terça-feira (15). Em nota, a assessoria de imprensa do Instagram disse que não comentaria o ocorrido.
Alguns dos principais influenciadores bolsonaristas reclamaram nesta segunda-feira (14) de perda de seguidores no Twitter.