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Rio

Adutora rompe e mata mulher de 80 anos na Zona Norte do RJ

Em entrevista à TV Globo, o genro da vítima disse que a água derrubou duas paredes da casa em que a idosa morava. Ela foi prensada por uma das paredes e não resistiu

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 09:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 nov 2024 às 09:37
Bombeiros fazem o resgate de idosa, no Rio
Bombeiros fazem o resgate de idosa, no Rio Crédito: Reprodução/Jornal Extra
Uma mulher de 80 anos morreu na madrugada desta terça-feira (26) após o rompimento de uma adutora em Rocha Miranda, zona norte do Rio de Janeiro. A força da água inundou ruas, arrancou parte do asfalto, arrastou carros e derrubou paredes de imóveis. Em entrevista à TV Globo, o genro da vítima disse que a água derrubou duas paredes da casa em que a idosa morava. Ela foi prensada por uma das paredes e não resistiu.
Outras três casas também sofreram danos após o rompimento da adutora, que aconteceu às 3h30. A empresa Águas do Rio informou que equipes operacionais e de responsabilidade social estão mobilizadas para realizar o reparo da adutora e atender os moradores. Vídeos postados nas redes sociais mostram uma rua completamente tomada pela água e moradores assustados e pedindo ajuda.

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