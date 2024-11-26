Adutora rompe e mata mulher de 80 anos na Zona Norte do RJ

Uma mulher de 80 anos morreu na madrugada desta terça-feira (26) após o rompimento de uma adutora em Rocha Miranda, zona norte do Rio de Janeiro. A força da água inundou ruas, arrancou parte do asfalto, arrastou carros e derrubou paredes de imóveis. Em entrevista à TV Globo, o genro da vítima disse que a água derrubou duas paredes da casa em que a idosa morava. Ela foi prensada por uma das paredes e não resistiu.