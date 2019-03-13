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Tragédia em escola

Adolescentes usaram revólver e arma medieval durante ataque em Suzano

Estudantes e funcionários do colégio morreram

Publicado em 13 de Março de 2019 às 15:52

Publicado em 

13 mar 2019 às 15:52
Fotos de projétil calibre 38 e de arco e flecha que atiradores utilizaram em escola em Suzano (SP) Crédito: Reprodução
O comandante-geral da Polícia Militar, Marcelo Salles, informou que os dois adolescentes autores dos tiros na Escola Estadual Raul Brasil nesta manhã usaram um revólver calibre 38 e uma arma medieval semelhante a um arco e flecha. Até o momento, pelo menos 10 pessoas morreram no ataque.
Segundo os policiais, os atiradores atacaram, inicialmente, um lava-jato que estava ao lado do colégio e depois entraram na escola atirando na coordenadora pedagógica, num funcionário e nos estudantes.
Salles disse ainda que os estudantes atacados estavam na hora do recreio. De acordo com ele, os atiradores se suicidaram em um dos corredores da escola. Segundo o policial, há artefatos explosivos dentro do colégio, por isso é fundamental o isolamento da área.
Na parte externa do colégio, o governador de São Paulo, João Doria, disse ter visto hoje as cenas mais tristes da sua vida. Ele cancelou a agenda e seguiu para o local com autoridades de segurança pública e da área de educação do estado.
O crime ocorreu por volta das 9h30. Segundo informações da Polícia Militar, dois adolescentes armados e encapuzados invadiram o local e efetuaram disparos contra os alunos.
À tarde, as autoridades de São Paulo concederão nova entrevista sobre o caso.
Vítimas
No total, 23 pessoas foram encaminhadas a unidades de saúde: Hospital Santa Maria (9), Santa Casa (3), Hospital Luzia de Pinho Mello (2), Hospital Santana (2), Hospital Santa Marcelina (5), Hospital das Clínicas (2).

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