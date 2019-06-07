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  • Acusado de matar Marielle Franco presta depoimento nesta sexta-feira (7)
Ronnie Lessa

Acusado de matar Marielle Franco presta depoimento nesta sexta-feira (7)

Ele está preso em um presídio de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte

Publicado em 

07 jun 2019 às 14:11

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 14:11

A vereadora Marielle Franco foi assassinada em 14 de março, junto com o motorista Anderson Gomes Crédito: Reprodução
Preso desde março sob a acusação de ser o executor da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o PM reformado Ronnie Lessa presta depoimento nesta sexta-feira (7), sobre o crime. Ele está preso em um presídio de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e falará por meio de videoconferência, a exemplo do que ocorreu no dia anterior.
Na quinta-feira (6), o PM reformado foi ouvido numa audiência do inquérito sobre os 117 fuzis desmontados encontrados na casa do amigo de Lessa, Alexandre Mota de Souza. A prisão deste foi revogada depois do depoimento de Lessa.
Policiais que fizeram a apreensão das armas disseram que Souza apontou o local onde estavam as caixas lacradas deixadas por Lessa no apartamento do amigo. E que se mostrou surpreso e desesperado quando viu o que havia dentro delas. Lessa, por sua vez, confirmou que Souza não sabia o que havia nas caixas, mas garantiu que as peças são de armas de pressão, usadas no jogo airsoft.
Lessa foi preso em 12 março deste ano - praticamente um ano depois do assassinato de Marielle e Anderson. No mesmo dia, foi preso também o ex-PM Élcio Queiroz, que teria dirigido o carro usado no crime. Nas buscas que se seguiram em endereços relacionados ao PM reformado, a polícia encontrou os componentes de fuzil no apartamento de Souza.

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