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Erosão

Açude corre risco de se romper e escola é esvaziada em São Paulo

A época de chuvas fez subir o nível da água e uma infiltração acabou erodindo o solo de uma estrada de terra que passa ao lado da pequena represa

Publicado em 

21 mai 2019 às 20:46

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 20:46

Açude em Jequitibá, São Paulo Crédito: Reprodução | G1 SP
Um açude privado em Juquitiba, na Grande SP, corre risco de se romper. A época de chuvas fez subir o nível da água e uma infiltração acabou erodindo o solo de uma estrada de terra que passa ao lado da pequena represa. A rua e uma escola que fica às margens da rodovia Régis Bittencourt foram interditadas nesta segunda-feira (20).
A Defesa Civil e o DAEE (Departamento de Águas e Energia do Estado) começaram a bombear a água nesta terça (21), enquanto a prefeitura faz uma obra de contenção. Quando os técnicos conseguirem diminuir a pressão hidráulica, haverá um novo parecer.
Particular, o açude de 45 mil m³ já teve seu nível aumentado e em 2009 o risco de um incidente fez com que fosse construída uma tubulação para escoamento da água. Agora, segundo a gestão municipal, o dono do terreno terá que arcar com o prejuízo.
A Escola Estadual Eliana Fischer Bambi Delfino Pinto, onde estudam cerca de 500 alunos, teve as aulas suspensas até sexta (24) como medida preventiva. O conteúdo pedagógico será reposto. Ela está a cerca de 800 metros do açude, na rota do que seria atingido em caso de rompimento, assim como a rodovia.
Juquitiba é uma cidade cheia de pequenas represas do tipo usadas para lazer e pesca. Acima da que está sendo bombeada, há várias outras. A prefeitura teme que elas possam estar sobrecarregadas pelo aumento das chuvas e haja uma transferência de água, podendo provocar um rompimento em sequência.

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